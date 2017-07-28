Rusya, Türkiye’den gelen 90 ton şeftaliye geçit vermedi

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Kurumu (Rosselhoznadzor), Türkiye’den gelen 90 tondan fazla şeftalinin içinde zararlı haşere bulunduğu gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermedi.

Rosselhoznadzor konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Novorossiysk Limanı’na Türkiye’den gelen 90,8 ton şeftalide kalifornya çiçek böceği tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre sene başından bu yana Türkiye’den gelen şeftalilerde 14 kez aynı vakaya rastlandı. Buna göre Rusya’ya gelen ve zararlı haşere içeren Türk şeftalilerinin toplam hacmi 156 ton oldu.

Rusya, uçak krizinden dolayı Türkiye’ye uyguladığı gıda ambargosunu domates dışındaki tüm sebze ve meyvelerden kaldırmıştı. İki ülke temsilcilerinin Ağustos ayında domates sevkiyatının yeniden başlamasıyla ilgili müzakerelere başlaması bekleniyor.

Berk Atacan, HABERRUS