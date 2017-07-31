Ruble karşısında Dolar 60, Avro 70 barajını geçti

Rusya Merkez Bankası’nın döviz kuruna göre Dolar 60 Ruble, Avro ise 70 Ruble barajını bugün geride bıraktı.

Rusya’da resmi döviz kuruna göre bugün 78, 24 Kopek değer kazanan Avro 70,4603 Rubleden işlem gördü.

Ruble, Dolar karşısında da değer kaybetti. Dolar Rusya Merkez Bankası’nda 51,97 Kopek değer kazandı ve 60, 0633 Rubleden işlem gördü.

Rusya Merkez Bankası’nın Döviz kurlarında dalgalanmalar yaşansa da sene başından bu yana Dolar 60, Avro ise 70 Ruble barajının üstünde kalmayı başaramadı.

Rusya Maliye Bakanlığı, düşük Dolar kurunun dış ticaret dengesine olumsuz etki ettiği gerekçesiyle Dolar ve Avro kurunun yükselmesi için iç piyasadan döviz satın aldıklarını açıklamıştı.

Berk Atacan, HABERRUS