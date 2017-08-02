Rusya'nın en zenginleri daha da zenginleşmeye devam ediyor

Rusya'nın en zengin 28 iş adamının varlığı, 2017 yılında 9,76 milyar dolar daha arttı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, Rusya'nın en zengini, 17,2 milyar dolarlık serveti ile Severstal şirketinin çoğunluk hissedarı Aleksey Mardaşov oldu.

İkinci sırada 16,6 milyar dolar mal varlığı ile Nornickel şirketinin Başkanı Vladimir Potanin, üçüncü sırada ise 15,5 milyar dolarlık serverti ile Renova şirketler grubunun sahibi ve direktörü Viktor Vekselberg yer alıyor.

"Dünyanın en zengin 100 insanı" listesine bu yıl Rusya'dan 7 kişi girdi. Rusya'nın en zengin ilk üç iş adamı dışındaki isimler sırasıyla şöyle:

4 - Novatek'in sahibi Leonid Mikhelson (15,2 milyar dolar)

5 - Alfa Grubu'nun sahibi Mihail Fridman (14,7 milyar dolar)

6 - USM Holding kurucusu Alişer Usmanov

7 - Novolipetsk Steel firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Lisin (15 milyar dolar)

HABERRUS