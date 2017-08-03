ABD yaptırımları sonrası Rusya, Türk Akımı’nı hızlandırıyor

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından Rusya'nın boru hatlarının geleceği tartışılırken Reuters, Gazprom'un Avrupa'ya yönelik yeni boru hatlarını hızlandırma kararı aldığını yazdı.

BBC’nin Reuters'a dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, Moskova'nın boru hattı inşaatlarını etkileyecek yaptırımlar uygulamayı düşünmüyor, ancak Rusya'ya yönelik yaptırımlar bu hatların maliyetini artırabilir. Bunun nedeni ise borçlanma maliyetinin artması.

Batılı yatırım ortaklarının yaptırımlar nedeniyle projelerden çekilmeyi düşünmesinden endişelenen Kremlin, buna karşılık olarak boru hatlarının inşaatını hızlandırdı.

Karadeniz'in altından Türkiye'ye ulaşması planlanan Türk Akımı hattını inşa eden İsviçreli şirket Allseas Group, boru hattının Türkiye'de nereye bağlanacağı henüz belli olmasa da Gazprom'un talebi üzerine inşaata hız verdi.

Türk Akımı’na paralel ikinci boru hattı

Reuters Gazprom'un Avrupa'ya daha fazla gaz ihraç edebilmek için "aceleyle" Türk Akımı'na paralel ikinci bir boru hattının inşaatına da başladığını yazdı.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Gazprom yetkilisi "Gelecekte yaptırımlardan etkilenme ihtimalimizi düşünerek şimdiden ikinci bir hattı inşa ediyoruz" dedi.

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