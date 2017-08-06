AB, Siemens nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara yenilerini ekledi

Avrupa Birliği, Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara yenilerini ekledi. Karara gerekçe olarak Siemens şirketinin Rusya’ya sattığı doğalgaz türbinlerinin Kırım’da kullanılması gösterildi.

Alman şirket, türbinlerin Kırım’a firmanın bilgisi dışında yerleştirildiğini ve sorumluların cezalandırılması için konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Avrupa Birliği, aralarında Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Andrey Çerezov’un da yer aldığı, üç Rus yetkiliyle üç firmayı kara listeye ekledi.

Yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve seyahat yasağı getirilmiş kişi sayısı 153’e, şirket sayısı ise 40’a çıktı.

Rusya, 18 Mart 2014’de Kırım’ı ilhak etmiş, yarımadanın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB ile bazı batı devletler Rusya’ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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