Rusya Tarım Bakanı: Türk domatesine izin vermeyeceğiz

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya’nın Türkiye’den domates ithal etmeye hazır olmadığını ve bunu ileride de yapmayacağını söyledi.

Rossiya 24 televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Tkaçev, “Biz zamanında Rusya pazarının yerli domatesle doldurulması konusunda Rus üreticilere ciddi bir mesaj verdik. Sadece domates değil, salatalık ve diğer sebzeler de dahil. Elbette devlet bütçesinden buna para harcandı. Ve iş dünyası buna karşılık verdi. Bu hem alınan krediler hem de riskler. Kendi yerli üreticilerimize sırtımızı dönmek ne doğru olurdu ne de adil. Konu sadece bizim buna hazır olmamamız değil, bu yapacak da değiliz.” ifadelerini kullandı.

Rus bakan, Rusya pazarının yüzde 90’ının yerli ürünlerle doldurulması için 3-5 yıla ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç, 25 Temmuzda yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye’nin 18 Ağustosta İzmir’de bir araya gelerek Türkiye’den domates sevkiyatının yeniden başlaması için görüşmeler yapılacağını bildirmişti.

Rusya, uçak krizinden dolayı Türkiye’ye karşı uyguladığı gıda ambargosunu bu yıl tamamen kaldırmış, ancak domates ithalatına izin vermemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus üreticilere söz verdikleri için domates yasağının süreceğini aktarmıştı.

Berk Atacan, HABERRUS