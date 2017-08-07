Türkiye’nin ihracat liderleri belli oldu; Rusya iki kalemde birinci

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2017 Ocak-Temmuz dönemi ihracat verilerini yayınladı. Rusya, 2 farklı kalemde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke oldu.

Buna göre, Almanya, 2017'nin ilk 7 ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 8 milyar 293 milyon 123 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'ya ihracat bu yılın 7 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 arttı.

Almanya 8 farklı kalemde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke olurken, bu ülkeyi 5 kalemdeki liderliğiyle ABD izledi.

3 farklı kalemde ihracat lideri olan Irak’ın ardından gelen Rusya, yaş sebze ve meyve ile deri ve deri mamülleri ihracatında Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke oldu.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye Rusya’ya yaş meyve ve sebzede 223 milyon 126 bin Dolar, deri ve deri mamullerinde 88 milyon 39 bin Dolar ihracat gerçekleştirdi.

Berk Atacan, HABERRUS