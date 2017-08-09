Rusya'da en çok satılan otomobil oldu

Güney Kore'li otomobil üreticisi Kia'nın Rio modeli geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya'da 8 bin 400 adet satılarak en çok tercih edilen otomobil listesinde 1'inci sıraya yükseldi. 2'inci sırada ise yerli üretim Lada Granta yer alıyor.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışları yüzde 10 oranında artan Kia Rio, fiyat/kalite standartlarında üstünlüğü nedeniyle tercih ediliyor. Öte yandan Rio, taksi şoförlerinin de en çok tercih ettiği otomobil.

"En çok satan otomobiller' listesinin 3'üncü sırasında ise yine Güney Kore'li otomobil üreticisi Hyundai'nin Solaris modeli yer alıyor. 2017 yılı Temmuz ayında Rusya'da 6 bin 900 adet Solaris satıldı.

4'üncü sırada Rusya'nın yerli otomobil üreticisi Lada'nın Vesta modeli, 5'inci sırada Volkswagen Polo bulunuyor.

Kia Rio, 2017 yılı Ocak ayından beri Rusya'da en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor.

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