Rusya’nın iki dev şirketinden ortak ticaret hamlesi

Rusya'nın en büyük arama motoru olan Yandex, ülkenin en büyük bankası Sberbank'la Yandex.Market platformunda bir e-ticaret ortaklığı kuracaklarını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, yapılan açıklamada, Sberbank'ın Yandex.Market'e 30 milyar rublelik yatırım yapacağı ve toplam değerin 60 milyar ruble olacağını belirtildi.

Şirketler girişimde eşit haklara sahip olurken, hisselerin yüzde 10 kadarı Yandex.Market yönetimi ve çalışanları için tahsis edilecek.

Haberde, Yandex.Market'in CEO'su Maxim Grishakov'un Sberbank'la olan ortaklığın ödeme çözümleri geliştirmesine ve tüketici kredileri gibi yeni özelliklerin sunulmasına yardımcı olacağını söylediği yer aldı.

Anlaşmanın 2017 yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

HABERRUS