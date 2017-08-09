Zeybekci’den Rusya açıklaması: Karşı önlem almak zorunda kalabiliriz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya ile ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından başlayan süreçte istenilen rahatlamayı sağlayamadıklarını söyledi. Zeybekci, Rusya'dan bir baskı gelmesi durumunda karşı önlemleri almak zorunda kalacaklarını belirtti.

MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci yaptığı açıklamada, “”Eximbank'ın kredi hacmi içinde faiz indirimi olacak, bugün açıklayacağız. Rusya'dan bir baskı gelmesi durumunda karşı önlemleri almak zorunda kalırız. Domatesle ilgili beklentimiz yok.” dedi.

Sebze-meyve ticaretinde yaşanan bazı sıkıntıların sürdüğünü ifade eden Zeybekci, “Vize ve taşımacılıkla ilgili rahatlamayı sağlayamadık. Sebze ve meyvede bazı ürünlerde sıkıntı devam ediyor.” şeklinde konuştu.

‘Domates beklentimiz yok, yasak kelimesini duymak istemiyoruz'

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Takçev daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’den domates ithal etmeye hazır olmadıklarını ve bunu ileride de yapmayacaklarını dile getirmişti.

Rusya’ya yapılan sebze ticaretinde domatesin sembolik bir anlam kazandığına dikkat çeken Bakan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şunları söyledik 'Yasak yasağı doğurur'. Domates dışında da bazı sebzelerde yasakların ve engellerin gelmesi, karşıt önlemleri almamıza sebep oluyor. Olumlu sonuçlar almak istiyoruz. Yasakların olmadığı, rahat olduğu, rahatlığın da her iki ülke için kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Domates ile ilgili bir beklentimiz zaten yoktu. Biz orada fiili olarak Türkiye’den ithal edilecek olan domates, et ve süt ürünleri ile ilgili yasak kelimesini duymak istemiyoruz.”

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