Albayrak: Bu sene bitmeden Akkuyu'nun temel atma sürecini başlatıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleerde daha etkin olacaklarını belirterek, "Bu sene bitmeden Akkuyu'nun temel atma sürecini başlatıyoruz. Nükleer enerji verimliliği yüzde 90'ın üzerinde. Birçok firmalarla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Türkiye için enerji çok önemli. Türkiye enerji kaynakları açısından bakıldığından, dışarıya bağımlı. Ama bunu hep böyle mi kabullenmek zorundayız? Hayır, enerji olarak büyümemiz lazım. Yüzde 6-7 oranında enerjide büyümemiz lazım.

İlk yerli güneş panellerini 2018 bitmeden devreye alacağız. Made in Turkey... Dünyaya güneş panelleri göndereceğiz. Rüzgarda da aynı şekilde. 3.48 dolar sent ile YEKA Rüzgar İhalesi'nde dünya rekoru kırdık.

Bölge ne kadar sıcak bir bölge olursa olsun. Bölgemizde potansiyeli olan birçok alan varsa, bunu politikamızın içerisine koyduk. Sadece Karadeniz değil Akdeniz'de de petrol aramalarında daha aktif olacağız. Gerek başka ülkelerle, gerek kendimiz kazacağız. Aramacılık ve sondajda daha etkili olacağız.

Hem doğalgaz hem de petrol arama tekniklerimiz var. Bu çereçevede daha etkin yürüyeceğiz. Eskiden bulduk da üzerine civa döküp kapattılar... Evet haklı da olabilirler, haksız da. Farklı sebeplerden dolayı kapatılmış olabilir. Kaya gazı dedik, bu dünyada çok yeni. Petrol ve doğalgaz aramada farklı teknikler kullanılıyor. Bugünden yarına hemen bulduk diyemeyiz, küresel oyuncular kadar sağlam atıyoruz artık adımlarımızı.

Nükleer konusu çok önemli, bir kaynaklarımız için ve Türkiye'nin başka alanlarda gelişmesi için de çok önemli. Geçtiğimiz günlerde nükleerle ilgili üniversitelerimizle görüştük. Sanayiye de çok faydası olacak. Bu anlamda çok istekli bölüm başkanlarımız var. Nükleerde daha etkin olacağız. Benim enerjiye şimdi şu an ihtiyacım var dedğimde o ihtiyaç bana sağlanmalı. Yeni nesildir, Türkiye'nin olmazsa olmazıdır, 60 yıllık bir rüyadır, birçok şey sayabiliriz. Asgari yüzde 10 olmalı.

Bu sene bitmeden Akkuyu'nun temel atma sürecini başlatıyoruz. Nükleer enerji verimliliği yüzde 90'ın üzerinde. Birçok firmalarla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Japonya ile kritik bir çalışmayı oluşturacağız. 2023 ile 2030 arasında nükleer santrallerimiz devreye alacağız.