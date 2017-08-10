Ruslar markette ne kadar harcıyor?

Romir Araştırma Holdingi’nin yaptığı çalışmaya göre Rusların markette yaptığı ortalama harcama miktarı Temmuz ayında yüzde 2,7 düşüş gösterdi.

Şirketin araştırmasına göre bir Rusya vatandaşının markette yaptığı ortalama harcama 503 ruble (30 TL) olarak belirlendi.

Romir’in açıklamasına göre Haziran ayında yükselişe geçen ortalama market harcaması Temmuz ayında yeniden geriledi ve ortalama 14 ruble düşüş gösterdi.

Buna göre Rusların ortalama market harcaması yıllık bazda ise yüzde 1,4 düştü. Metropoller ve büyük kentler de dahil olmak üzere Rusya’nın birçok şehrinde düşüş yaşandı.

Daha önce yapılan araştırmaya göre, Rusya vatandaşlarının yüzde 80’i ülkedeki ekonomik durumu orta ya da ortanın altında olarak değerlendiriyor.

Berk Atacan, HABERRUS