Türkiye’den Rusya’ya makina ihracatında büyük artış

Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) verilerine göre Türkiye’nin makine ve makine parçaları ihracatı yılın ilk 7 aylık döneminde 8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’nin makine ve makine parçaları ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 5,2 artış gösterdi.

Makine ihracatının en çok artış gösterdiği ülke ise Rusya oldu. Bu dönemde Rusya’ya yapılan makine ve makine aksamları ihracatı yüzde 62'lik artışla 161 milyon dolara yükseldi.

MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, Rusya'ya takım tezgahları ile inşaat ve madencilik makineleri ihracatında yüzde 100'ün üzerinde artış sağladıklarını söyledi.

Türkiye’nin Rusya’ya ihracatında makine ihracatının yüzde 12’lik bir paya sahip olduğunu ifade eden Dalgakıran, Türk malı makinelerin Rusya’da daha fazla ilgi gördüğünü dile getirdi.

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