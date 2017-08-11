Rusya: 2020'den itibaren domates ihtiyacımız kalmayacak

Rusya Ulusan Meyve-sebze Birliği uzmanı Kirill Laşin, Rusya'da domates üretim endüstrisinin yılda yüzde 15-20 oranında büyüdüğünü, büyümenin bu şekilde devam etmesi halinde 2020 yılından itibaren Rusya'nın dışarıdan domates almaya ihtiyacı kalmayacağını söyledi.

Ria Novosti'ye konuşan Laşin, Türkiye'nin Rusya'ya domates satamaması nedeniyle 2 milyar dolar para maddi olduğunu hatırlattı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Domates dışında bazı sebzelerde de engellerin, yasakların devam etmesi nedeniyle bize yoğun baskı geliyor. Bu baskı karşısında biz de karşıt önlemleri alırız, daha fazla dayanamayız" diye ifade etmişti.

2020 yılında domateste tam 'ithal ikame'

Rusya'da domates yetiştiriciliği için büyük bütçeler ayrıldığını belirten Laşin, şunları söyledi: "Modernizasyona, inşaata ve sera üreticiliğine büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu yüzde yüksek bir hasat bekliyoruz. Yılda yüzde 15-20 oranlarında üretim hızlı bir şekilde büyüyor. 2020 yılından sonra domateste tam ithal ikameden bahsetmenin mümkün olacağını düşünüyoruz.

Laşin'in ifadelerine göre Rusya, hali hazırda domates ihtiyacının yüzde 40'ını kendisi karşılıyor.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendi domates ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayabilmesi için 3-5 seneye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Rusya, Türkiye'den gelen domateslere, 1 Ocak 2016 tarihinden beri yasak uyguluyor.

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