Rusya, Türkiye'den gelen 18,6 ton donmuş balığa el koydu
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Rusya tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'den gelen 18,6 ton donmuş balığa el koydu.
Rosselhoznadzor'dan yapılan basın açıklamasında, OOO AutoLogistics firması tarafından Türkiye'den taşınan, 18,6 ton ağırlığındaki donmuş balığın kontrol noktasına alındığı ve veterinerler denetiminde incelendiği belirtildi.
İncelemeler kapsamında, gıdaların sıcaklık muhafaza koşulları ve taşınma şekli konusunda kural ihlalleri olduğu tespit edildi.
Ayrıca ürünlerin bir kısmının otomatik gümrük sistemine işlenmediği belirtiliyor.
Yetkililer tarafından durdurulan aracın içerisindeki ürünlere el konuldu.
HABERRUS