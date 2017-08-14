Antalyalı domates üreticileri: Rus yetkililerin olumsuz açıklamalarıyla tüm umutlarımız yerle bir oldu

Rusya’nın, Türkiye’den domates başta olmak üzere yaş meyve sebze almayacağını açıklaması üzerine Antalya’da çiftçi örgütleri hem Rus yetkililere hem de Türk yetkililere tepki gösterdi. "Antalya domatesinin hormonsuz ve kaliteli olduğunu bütün dünya görsün" diyen üreticiler ve hal esnafı, domates yiyerek iddialara yanıt verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, üretici ve hal esnafıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde basın toplantısı düzenleyerek, Rusya’nın Türkiye’den yaş meyve ve sebze alımı yapmayacağını açıklamasına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Nevzat Akcan, yeni sezon öncesi büyük umutlarla çok önemli olan Rusya pazarının açılmasını beklerken, Rus yetkililerin açıklamasıyla tüm umutlarının yerle bir olduğunu söyledi.

Bu olumsuz gelişmenin tek sorumlusunun Rusya olduğunun söylenemeyeceğini belirten Nevzat Akcan, şöyle dedi:

"Rusya kendi ülke tarımını geliştirmek adına böyle bir karar aldığını açıkladı. Biz kendi tarımımızı adeta bitirmek, zaten büyük sıkıntı içinde olan üreticilerimizi, komisyoncularımızı, ihracatçımızı tamamen ortadan kaldırmak için izana sığmayan uygulamalarda bulunuyoruz. Kendi ürünlerimizi ve üreticimizi yok edecek bir kararla tarımsal ithalatın önünü açıyoruz."

YENİ HAL YASASINA TEPKİ

Başkan Akcan, tarımda girdi fiyatları her yıl ortalama yüzde 15 artarken, üretim maliyetlerinin katlanması nedeniyle mesleğinden ve toprağından soğuyan çiftçiler için elle tutulur hiçbir çalışma yapılmadığını söyledi. Yeni Hal Yasa tasarısına da tepki gösteren Akcan, ''Çiftçinin ürününü pazarlayan halcinin, komisyoncunun, ihracatçının aradan çekilip tamamen dışa bağlı kalıp, tüm ürünleri dışarıdan almamız mı isteniyor ki böylesine hatalı bir yasa hazırlanıyor. Öyle bir hal kanunu önümüze konuluyor ki, adeta kayıtdışılığı artırmak için hazırlanmış. Yeni Hal Yasası’nın kayıtlı esnafı iyice sıkıntıya düşüreceği açıkça görülüyor. Yasa koyucuların sivil toplum örgütleriyle konuyu sahada birebir araştırma yaparak değerlendirmesi gerekir" diye konuştu.

"BU YASA SEKTÖRÜ YOKEDİŞ PROJESİ"

Yeni uygulamalarla eskiden olandan daha ciddi problemler oluşturduğuna dikkat çeken Akcan, şöyle dedi: "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adeta bizlerin ’Ölüm ferman’ı olan Yeni Hal Yasası’nın devrim olduğunu söylüyor. Oysa bu yasanın sektörü yok ediş projesi olduğu net olarak görülüyor ve böyle giderse, dünya ölçeğinde yapılacağı söylenen yeni Antalya Hali’nin bu yasayla çalışamaz duruma geleceği açıkça ortadadır. Devlet vergisini anında alıyor. Çiftçinin ve Halcinin kazanıp kazanmadığını kimse umursamıyor. Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken, Rus pazarının da bitmesi sektör için ölümcül bir darbe olmuştur."

AKADEMİSYENLERE HORMON TEPKİSİ

Çiftçilerin girdi maliyetlerinin yüksek olduğundan ve her sene sürekli arttığından yakınan Antalya ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise bazı akademisyenlerin domateste hala hormon olduğu yönündeki açıklamalarına da tepki gösteri. Bu akademisyenleri Antalya’ya davet eden ve yerinde inceleme yapılmasını isteyen Alp, domateste kesinlikle hormon kullanılmadığı, uzun yıllardır bambus arıları kullanıldığını kaydetti.

KARGO UÇAKLARI SORUNU

2016’da turizm sektöründe olduğu gibi tarım sektörünün de Rusya nedeniyle mağdur olduğuna işaret eden üretici ve hal esnafı İsmail Erten ise devletin, turizm sektörüne uçak başı yakıt desteği, kredi borçlarının ertelenmesi, SGK giderleri gibi birçok destek sağlandığını söyledi. Tarım için Antalya’da hala kargo uçakların faaliyete geçmediğini belirten Erten, ''Kargo uçaklarının bir TIR kirasına denk gelecek şekilde ayarlanarak paketlediğimiz ürün aynı gün 3- 3.5 saat içinde tüm dünya pazarlarına ulaştırmamız sağlansaydı bugünkü düşük fiyat mağduriyeti söz konusu olmayacaktı" dedi.

Basın toplantısı ardından hep birlikte domates yiyen üreticiler ve hal esnafı, domateste hormon olduğu iddialarına tepki göstrdi.

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