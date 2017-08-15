Rusya: Türkiye ile domates dahil tüm kısıtlamaları istişare edeceğiz

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rusya ve Türkiye'nin önümüzdeki haftalarda Türk domatesi de dahil olmak üzere mevcut kısıtlamaları istişare edeceğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gruzdev, "Başbakan yardımcılarının açıklamasına öngörüldüğü üzere, hiçbir şey revize edilmedi. Konuyla ilgili istişareler en kısa sürede başlayacak ancak bir karar alınması beklenmemeli" dedi.

Gruzdev, ilk temasların önümüzdeki haftalarda olmasını beklediğini, Türk domatesi de dahil olmak üzere tüm konuların ele alınacağını da kaydetti.

Gruzdev, tarafların varılan anlaşmalar çerçevesinde istişarelerde bulunacağını da belirterek, "İki ülke arasında kısıtlamaları düzenleme mekanizması bulunuyor" diye ekledi.

Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Gromıko, geçen hafta yaptığı açıklamada İzmir Enternasyonal Fuarı'na (IEF) katılacak olan bakanlık heyetinin Türk yetkililerle domates sevkiyatını değil, sebze sevkiyatını konuşacağını söylemişti.

HABERRUS