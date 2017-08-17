86. İzmir Enternasyonal Fuarı Rusya partnerliğinde kapılarını açıyor

Rusya'nın ilk kez partner olarak katılacağı 86'ncı İzmir Enternasyonel Fuarı (İEF) yarın kapılarını açıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık Şirketi (İZFAŞ) tarafından Ekonomi Bakanlığının himayesinde Kültürpark'ta düzenlenecek İEF, 18 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar 9 gün boyunca devam edecek.

AA'nın haberine göre, Rusya'dan Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve 23 ülkeden 12 bakanlık düzeyinde misafirin ağırlanacağu fuarda ana gündem enerji olacak.

Türkiye'den fuara Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci katılıyor.

Rusya'dan 3 bakanlığın gelmesi bekleniyor

Partner ülke Rusya ise fuara hem bakanlık hem firma düzeyinde oldukça geniş bir heyetle katılıyor. Tarihinde ilk kez bir partner ülkenin bin 100 metrekare stant kuracağı fuarda 3'ü bakanlık düzeyinde olmak üzere 241 kişilik Rus heyet buluncak.

Türkiye ile Rusya arasında Enerji, Sanayi, Müteahhitlik, Özel Ekonomik Bölgeler ve Turizm olmak üzere 5 iş birliği oturumu gerçekleştirilecek.

Yuvarlak masa toplantısı şeklinde planlanan Turizm İşbirliği Oturumu, yoğun talep görmesi nedeniyle forum halinde düzenlenecek.

Domates konusu görüşülecek

Rusya'yla olan domates krizinin de görüşüleceği fuarda, Stavropol Bölgesi'nden gelen yetkililer Türkiye'de tarım sahalarında incelemelerde bulunacak.

Kurulan bin 100 metrekare stantta Rus heyeti ikili görüşmelerin yanı sıra ülke tanıtımları için sunumlar yapacak.

Konserlerin, tiyatroların ve sokak gösterilerinin yer alacağı fuarda, geçen yıla göre kültür sanat faaliyetlerinde artış var.

Fuar giriş ücretleri; "İzmirim Kart" ile tam 3 lira, öğrenci 2 lira olacak.

*Dünyanın en eski fuarlarından biri

Dünyanın en eski fuarları arasında gösterilen İEF'nin temeli, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı. Yurt içinde üretilen malların sergilenmesi fikri üzerine temelleri atılan fuar, 1927 yılından bu yana Dünya Ekonomik Buhranı ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki kesintiler dışında her yıl düzenlendi.

Fuar, savaş sonrasında uluslararası anlamda önemini giderek artırdı. 1960 ile 1970'li yıllardaki fuarlar, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin rekabetine sahne olurken Almanya ve İngiltere de ürettikleri otomobillerle stantlarda gövde gösterisi yapıyordu.

Apollo Uzay Aracı, MIR Uzay İstasyonu gibi uzay teknolojileri ve yeni otomobil teknolojilerinin sergilendiği fuar, aynı zamanda çamaşır makinesi ve televizyon gibi eşyaların da Türk insanına ilk tanıtıldığı organizyon olarak biliniyor.

SSCB'nin dağılmasıyla fuarda ABD ile devam eden rekabet ortamı da sona erdi. Ülke pavyonları, yerlerini şirket stantlarına bırakmaya başladı.

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