Rusya'da ortalama maaş ne kadar?

Rusya'da ortalama maaş oranı yıllık bazda yüzde 8,6 yükselerek, Temmuz ayında 39 bin 355 ruble (662 dolar veya 2335 TL) olarak gerçekleşti.

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi Rosstat'ın verilerine göre, 2017 yılı Ocak ayından itibaren ortalama maaş miktarı 7,5 oranında yükseldi. Net maaş miktarları ise Ocak-Temmuz döneminde yüzde 3 oranında arttı.

Net gelirlerde büyük düşüş

Moskova Ekonomi Yüksekokulu (HSE) uzmanları tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2014, Mayıs 2017 tarihleri arasında Rusya'da net gelir yüzde 19,2 oranında azaldı. Bu yıl da Haziran ve Temmuz ayları kıyaslandığında, yüzde 3,1'lik düşüş yaşandığı görülüyor.

Haberrus