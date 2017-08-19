Türk Akımı çalışmaları son sürat devam ediyor: Karadeniz'e 170 km boru döşendi

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Gazprom'un mayıs ayında başlayan 'Türk Akımı' doğal gaz boru hattı için Karadeniz'in altına 170 kilometreden fazla boru döşediğini belirtti.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda konuşan Novak, "Türkiye ve Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğini arttırmak için tasarlanan Türk Akımı projesi başarılı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Rusya'nın Karadeniz kıyısında Mayıs 2017'de başlayan inşaata, şimdiye kadar da boru hattının 170 kilometreden fazlası döşendi" dedi.

Toplan 910 km uzunluğa sahip olacak "Türk Akım" boru hattının 180 kilometrelik bölümü Türkiye sınırları içinde inşa edilecek.

İki boru hattından oluşan projede ilk boru Türkiye'nin, ikinci boru ise Güney ve Güneydoğu Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacı için inşa ediliyor.

Gazprom'un 2017 yılında bu projeye 41,92 milyar ruble (710 milyon dolar) yatırım yaptığı biliniyor.

Selim Saygıner, Haberrus