Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türk iş dünyasının Tataristan'daki projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, Tataristan'a yatırım yapmak isteyenlere iyi şartlar oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda 'Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem' başlığıyla İzmir'de düzenlenen Türkiye-Rusya İş Forumu'nun açılış oturumunda konuşan Minnihanov, sözlerine Türkçe 'merhaba', 'günaydın' ve 'hayırlı günler' sözleriyle başladı.

İş forumuna kalabalık bir heyetle gelerek aktif çalışmak istediklerini dile getiren Minnihanov, bölgeler arası iş birliğine katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür ederek, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da iş dünyasının bazı temsilcileriyle Tataristan'ı ziyaret ettiğini, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Tataristan'da faaliyet gösteren Türk fabrikalarının açıldığını hatırlattı.

Российско-турецкий деловой форум в Измире. pic.twitter.com/xUZde4SZ4S — Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) 18 Ağustos 2017

Türk şirketlerini desteklemeye devam edeceğiz

Minnihanov, Tataristan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin başarıyla gerçekleştiğinin, Türkiye'nin Tataristan'ın iyi bir ortağı olduğunu altını çizerek, ülkelerine yatırım yapan Türk şirketlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye ile turizm, kimya, makine, otomotiv, sağlık turizmi, bilişim ve inşaat gibi alanlarda iş birliğinin olduğunu aktaran Minnihanov, "Tataristan Cumhuriyeti her yıl 35 milyon ton petrol üretmektedir. Bizim ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60'ı ihracata yöneliktir. Bunun dışında tarımsal önemli aletler üretiyoruz. Tataristan yatırım iklimi açısından önemli bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Türk iş dünyasının Tataristan'daki projelerine büyük önem veriyoruz

Minnihanov, yurt dışından birçok partnerlerinin olduğunu belirterek, "Mevcut olarak potansiyeli daha etkin bir şekilde kullanmalıyız. Bizler, Türk iş dünyasının Tataristan'daki projelerine büyük önem veriyoruz. Bu projelere katkı sağlamak isteriz. Partnerlerimize en iyi şartları oluşturmaya hazırız. Sizleri, hükumetler arası seviyesinde olsun, heyetler halinde olsun Tataristan'a davet ediyoruz." diye konuştu.

Palankoyev: Rus-Türk ilişkilerine önem verdiğinin bariz göstergesidir

Türk-Rus İş Konseyi Eş Başkanı Ahmet Palankoyev de iş konseyinin faaliyetlerinin iş adamlarının birbirini yakınlaştırmaya yönelik sürdüğünü, Rus ve Türk iş adamları için olumlu iklim yakalamak, yatırımların artması ve çeşitlendirilmesi için görev yaptıklarını söyledi.

İş konseyinin Türkiye Cumhuriyetinin Moskova Büyükelçiliğinin çok katkısını gördüğünü ifade eden Palankoyev, "Bizler bölgesel işbirliğine hayli önem veriyoruz" dedi.

Palankoyev, bu sene Rus heyetinin fuara hem nitelik hem sayı olarak çok geniş bir katılım sağladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Federal temsilimiz üst düzeyde, yerel yönetimlerin başkanları burada. Bu da bizim Rus-Türk ilişkilerine önem verdiğinin bariz göstergesidir. 2008'deki dünyadaki ekonomik krizinden sonra, ülkelerimiz arasındaki kriz de buna dahil, enflasyonla ilgili de olumsuzluklarımız oldu. Düşüş yaşadık ama şu andaki veriler iyi olduğunu söylüyor. Yüzde 20 artış var ticaretimizde. Bu dinamizmi bu rakamlarda görüyoruz. Her iki taraf bundan mutluluk duyuyor. Bundan sonra daha nitelikli çalışmalarla ticaret hacmimizi artırmaya devam edeceğiz. Bütün sektörler hala tam potansiyelini harcamamıştır ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak bizim amacımız."

Sputnik