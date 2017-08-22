Rusya'da Tesla satışları yüzde 69 arttı

Amerikan elektrikli otomobil firması Tesla, son 7 ayda Rusya'daki satış rakamlarını yüzde 69 oranında artırdı.

2016 yılı Ocak-Temmuz aralığında 15 adet Tesla otomobil satılmışken, bu rakam 2017 yılının aynı döneminde 27'ye yükseldi. Tesla'nın Rusya'da en fazla tercih edilen modeli ise Model X (21 otomobil) oldu. 6 kişi iste Model S modelini tercih etti.

Otomobillerin 18'inin Moskova'da, 4'ünün Moskova çevre bölgesinde, 1'er tane ise St. Petersburg, Kazan, Varonej, Rostov-na-Donu ve Habarovsk'da satıldığı açıklandı.

1 Temmuz 2017 itibariyle Rusya'da 215 adet Tesla marka elektrikli otomobil kullanılıyor. (181 adet Model S, 34 adet Model X)

2016 yılında da, 2015 yılına oranla Rusya'da elektrikli otomobil satışı artmıştı.

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