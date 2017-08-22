Rusya’dan Belarus’a 700 milyon dolarlık kredi

Rusya hükümeti, Belarus Cumhuriyeti’ne 700 milyon dolarlık kredi verilmesini öngören tasarıyı onayladı.

Rusya hükümetinin resmi web sitesinde yayınalanan kararnameye göre Rusya Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları Belarus tarafıyla yapacakları müzakerelerden sonra kredi teslim edilecek.

Anlaşma sonrası Belarus, Avrasya İstikrar ve Kalkınma Fonu’na ve Rusya’ya olan borcunu kapatmak için yine Rusya’dan kredi almış olacak.

Rusya’nın vereceği 700 milyon dolarlık kredinin vadesi Nisan 2018’den başlamak üzere 10 yıl olarak belirlendi.

Nisan ayında bir araya gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Minsk’in borçlarının yeniden finanse edilmesi için anlaşmaya varmıştı.

Berk Atacan, HABERRUS