Belarus kendi elektrikli otomobilini üretti

Belarus Başbakan Yardımcısı Vladimir Semaşko, başkent Minsk'te üretilen ilk yerli elektrikli otomobilin tanıtımını yaptı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da daha önce yaptığı açıklamada, ülkede elektrikli otomobil üretmenin gerekliliğine dair sözler söylemişti.

Belaruslu ve Çinli bilim adamları tarafından ortaklaşa geliştirilen elektrikli otomobil projesinde, 2017 yılı sonuna kadar test aşamasının bitmesi bekleniyor.

Otomobili test eden Semaşko, "Dinamik bir otomobil. Çabuk hızlanıyor. Uzun zamandır sıradan otomatik vitesli bir araç kullanıyordum, herhangi bir fark hissetmedim." dedi.

Test aşamasındaki otomobil tek şarjla henüz 100-150 kilometre gidebiliyor. Ancak Belaruslu uzmanlar batarya ve elektrikli motor sisteminin geliştirilerek bu mesafenin daha da uzatılacağını söylüyor.

Geleceğin elektrikli otomobiller olduğunu vurgulayan Semaşko, "Bu bir ekoloji sorunu. İkinci sorun ise tasarruf. Bu aracın 100 kilometre gitmesi 1 - 1,5 dolar maliyetinde. Bu hiç fazla değil." diye ifade etti.

Selim Saygıner, Haberrus