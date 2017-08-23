İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 820 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

İzmir Enternasyonal Fuarı’na 'onur konuğu' olarak katılan Rusya Federasyonu’nun standında iş adamları 200 ikili görüşme gerçekleştirdi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Georgiy Kalamanov, bu görüşmelerde toplamda 820 milyon dolarlık ticaret ön anlaşması yapıldığı açıklandı.

18 Ağustos Cuma günü kapılarını açan 86. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl 'partner ülke' olarak fuara katılan Rusya'ya bin 100 metrekarelik bir stant hazırlandı. Rusya Federasyonu’nun standında Lipetsk, Vladimir, Tataristan ve Stavropol bölgelerinden gelen 50 firma ürünlerini tanıttı. Otomotiv, petrokimya, gıda, tarım, metalürji ve fuarın ana teması olan enerji alanında tanıtım yapan firmalar büyük ilgi gördü. Fuarın ilk 5 gününde Rus iş adamları 200 ikili görüşme gerçekleştirerek, toplamda 820 milyon dolarlık ticaret anlaşmasının imzalandığı bildirdi. Bu anlaşmaların büyük bir kısmını ilk gün imzalanan 6 anlaşma oluşturdu. Bu 6 anlaşmayı yapan firmalardan biri de önümüzdeki günlerde Sakarya’daki fabrikasında üretime geçmeyi planlayan Gaz Group oldu.

GAZ GROUP SAKARYA’DA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Rusya’da minibüs ve kamyonet üreten Gaz Group’un Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, şirketlerinin hedeflerini anlattı. İEF’ye katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yüksel, iki ülkenin yöneticilerini 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirilebilir bulduğunu belirterek, "Zaten iki ülkenin geçmişten gelen dostluğu var. Çalışma anlayışı olarak da iki millet de çok çalışkan. Dolayısıyla ulaşılamaz bir hedef değil. Biz Gaz Group olarak yeniden küllerinden doğan bir kuruluşuz. Bu son baharda Sakarya’daki fabrikamızda üretime başlayacağız. 3,5 metreküp panelvan ve kamyonetimizi üretip Türk halkının beğenisine sunacağız. Bu sayede yeniden Türkiye pazarında beyaz bir sayfa açıyoruz. Bu fuar üretime geçişimizle hemen hemen eş zamana geldi. Bizim önümüzdeki 1 sene için hedefimiz mütevazi. Ciddi rakiplerimiz var. Bu pazarda beğeni kazanmak ve takdir toplamak ciddi bir çalışma, plan program ve strateji gerektiriyor. Biz adımları yavaş yavaş atıp pazarda önümüzdeki yıllarda daha iyi konumlara gelmeyi hedefliyoruz. Satış ve satış sonrası organizasyonumuzu oluşturarak bayilerimizle birlikte büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

#İzmir Fuarı'nın partner ülkesi #Rusya'nın standının açılışını yaptık. Ticari ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz #86ief pic.twitter.com/Arf1agotbW — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 18 Ağustos 2017

’BU FUAR İKİ ÜLKENİN İLİŞKİSİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ’

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi açısından son derece önemli olduğunu belirten Yüksel, "Partner ülke olarak Rusya’nın seçilmesi iki ülkenin yakınlaşmasını, dostluğunu pekiştirecek. İki ülkenin önde gelen sanayicileri burada. Rusya’nın farklı bölgelerinden gelen iş erbapları, üst düzey yöneticiler, kendi ürünlerini, endüstrilerini, fabrikaları, sanayilerini Türkiye’deki meslektaşları ve üst düzey yöneticilere anlattılar. Karşılıklı iş anlaşmalarına imza atıldı.ÿ İnanıyorum ki iki ülke arasındaki ticaret gelişecek" diye konuştu.

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