Türkiye'de yabancılara konut satışı artıyor: Ruslar 4'üncü sırada

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %65,3 artarak bin 726 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2017’de ilk sırayı 528 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 386 konut satışı ile Antalya, 121 konut satışı ile Trabzon, 102 konut satışı ile Bursa, 100 konut satışı ile Aydın ve 80 konut satışı ile Yalova izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 293 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 248 konut ile Suudi Arabistan, 142 konut ile Kuveyt, 118 konut ile Rusya Federasyonu ve 76 konut ile İngiltere izledi.

Türkiye’de 2017 Temmuz ayında 115 869 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 oranında artarak 115 bin 869 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 83 konut satışı ve yüzde 15,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 669 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 509 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Ardahan, 17 konut ile Hakkari ve 41 konut ile Şırnak oldu.