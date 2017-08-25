Deri sektörü Rusya'da 'eski günlerine' dönüyor; ayakkabı ihracatında büyük artış

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri'nin ülke geneli ihracat verilerine göre, Türk deri sektörü 2017 Ocak-Temmuz döneminde 858 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Deri ihracatının yüzde 55'ini oluşturan ayakkabı sektörünün ihracatı ise 470 milyon dolara ulaştı.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Rusya Federasyonu'na ayakkabı ihracatı geçen yılın aynı döneminde 18 milyon dolar olurken bu yıl yüzde 129 artarak 41 milyon dolara ulaştı. Böylelikle Rusya pazarı Irak'ın ardından ikinci sıraya yükseldi.

Türk ayakkabı sektörünün ihracatının her yıl düzenli olarak arttığını ve bu ayakkabıların 160 ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, "Ayakkabı sektörümüz kısa sürede ihracatta 1 milyar doları geçecek potansiyele sahip." diye konuştu.

Türk ayakkabıcıların en önemli pazarlarından birinin Rusya olduğuna dikkati çeken Galiko, 2018 Şubat ve Ağustos aylarında Moskova'da düzenlenecek "Euro Shoes Moscow" fuarına ilk kez milli katılım organizasyonunu gerçekleştireceklerini dile getirdi.

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