Minnihanov'un eşi, kocasından 312 kat daha fazla para kazanıyor

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un eşi Gülsina Minnihanova, 2016 yılında 2,35 milyar ruble (40 milyon dolar) gelir elde ederek, kocasının 7,5 milyon rublelik (128 bin dolar) gelirini 312'ye katladı.

Luçano isimli spa ve fitness zincirlerinin sahibi ve yöneticiliğini yapan Minnihanova, Forbes Woman dergisinin 'En zengin Rusya devlet çalışanları ve milletvekillerinin eşleri - 2017' listesinin ilk sırasına yerleşti.

Rüstem Minnihanov'un 2016 yılı geliri ise 7,5 milyon rublede (128 bin dolar) kaldı.

Listenin ikinci sırasında Ulaan Üde şehri milletvekili Vadim Bredniy'nin karısı Raisa Bredniy yer alıyor. Titan şirketinin yöneticiliğini yapan Bredniy, 2016 yılında 1,92 milyar ruble (18,7 milyon dolar) kazandı.

Bryansk bölge Valisi Aleksandra Bogomaza Olga ise 864 milyon ruble (14,8 milyon dolar) kazanarak listede üçüncü oldu.

HABERRUS