Rusya, Akkuyu konsorsiyumundaki Türk şirketlerini denetlemek için danışman arıyor

Rusya Atom Enerjisi Kurumu'na (Rosatom) bağlı Rusatom Energo International şirketi, Türkiye’de kurulacak Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin inşaatında yer alacak olan Türk şirketlerini denetleyecek.

Rosatom sitesinde yayınlanan ilana göre kurum, Akkuyu konsorsiyumunda yer alan Türk şirketleri hakkında durum tespiti yapmak için danışman arıyor.

İlana göre Rosatom, 28 Eylül tarihinde seçeceği danışman için 20,9 milyon ruble (1 milyon 200 bin TL) ödeyecek.

Rusya hükümetinin 16 Eylül 2016 tarihli ‘Rusya kökenli mal ve hizmete öncelik verilmesi’ kararı uyarınca danışmanlık için öncelik Rus şirketlerine verlecek.

Yapılacak anlaşmaya göre danışman, Akkuyu inşaatı konsorsiyumu içerisinde yer alan Türk şirketlerinin hukuki, finansal ve vergi durumlarını kontrol edecek.

Danışmanlık şirketi ayrıca, konsorsiyum üyeleri hakkında Türk, Avrupa ve ABD medyasında yer alan olumsuz haberleri izleyerek şirketlerin saygınlığıyla ilgili bir rapor sunacak.

Rosatom, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin hisselerinin yüzde 49’unu, Cengiz İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’tan oluşan üçlü konsorsiyuma satmıştı.

Berk Atacan, HABERRUS