"Trump, Moskova'ya Trump tower inşa etmek için girişimde bulundu"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'ya Trump tower inşa etmek için girişimde bulunduğu iddialarına cevap verdi.

Kremlin'in e-posta adresine, Trump'ın avukatı Michael Cohen tarafından Moskova'ya Trump Tower inşa edilmesiyle ilgili bir e-postanın gönderildiğini belirten Peskov, bu gibi iş konularının Kremlin'i ilgilendirmediğini söyledi. Bu sebeple talebin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor edilmediğini belirtti.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Peskov "Evet, böyle bir e-posta geldi. Hatta kopyasını bile bulduk, elimizde mevcut" dedi.

"BİZİM İŞİMİZ DEĞİL"

Bu konuyu Putin'le paylaşmadıklarını belirten Peskov, farklı ülkelerden gelen yüzlerce, binlerce mektup olduğunu ve her konuyu Rus liderle konuşamayacaklarını söyledi.

Peskov "Yargı sistemi, güvenlik güçleri, yenilikçi projeler, iş dünyası vs. gibi bir çok alandan çok sayıda başvuru geliyor. Cohen'den böyle bir e-posta geldi. Mektupta bir Rus şirketin belirli kişilerle Moskova'da bir gökdelen inşa etme isteği olduğunu ve konuyla ilgili tavsiye istedikleri yazıyordu. Ancak bu gibi iş konularına yanıt vermiyoruz. Bu bizim işimiz değil, bu nedenle de mektubu yanıtsız bıraktık. Yeniden bir başvuru da gelmedi. Olsa bile muhtemelen ona da cevap vermezdik, zira bu bizim işimiz değil" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanlığı'nın basın dairesinin kamuya açık bir e-posta adresi var, bu internette mevcut ve binlerce mektup geliyor. Onlara cevap vermeye, açıklama yapmaya çalışıyoruz ya da ilgili departmanlara yönlendiriyoruz. Ancak çoğunlukla bizim yetkimiz dahilinde olmayan şeyler geliyor" dedi.

Peskov, Cohen'in mektubunun kendisine hitaben olduğunu ancak onunla hiçbir zaman tanışıklığı olmadığını da ifade etti.

WASHİNGTON POST DİLE GETİRMİŞTİ

Washington Post, Ocak 2016'da Cohen'in Kremlin'e Moskova'da ‘Trump Tower' inşa edilmesine yönelik bir e-posta gönderdiğini yazmıştı.

Sputnik