Türk Colin's gitti, Fransız Auchan geldi

Rusya pazarındaki en başarılı Türk şirketlerinden biri olan Colin's, Moskova'nın göbeğindeki kendisine ait 3 katlı ve 750 metrekare büyüklüğündeki mağazasını, Fransız süpermarket zincirleri Auchan'a kiraladı.

Yıllık 45 milyon 800 bin rubleye (781 bin dolar) kiralanan dükkan, Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan'a 500 metre mesafede yer alıyor.

Auchan, uzun zamandır açmak istediği 'vitrin mağaza'sını birkaç gün önce burada faaliyete soktu.

3 katlı 750 metrekarelik mağazada en gerekli ürünler satışa sunulacak.

Auchan'ın Rusya'daki 13'üncü şubesi olan bu mağazada, 3 bin 200 çeşit ürün satılıyor.

İkinci katta küçük bir kafeterya dizayn edildi.

Mağazadan ev ve işyerine hazır yemek siparişi vermek de mümkün.

Moskova'da faaliyet gösteren Malina Property emlakçılık şirketi, bu mekanın Moskova'daki en pahalı noktalardan biri olduğunu söyledi.

Colliers International'ın verdiği bilgilere göre, Colin's ile 5 yıllık kira sözleşmesi imzalayan Auchan, 1 metrekare için yıllık 60 bin ruble ödeme yapacak. Yani Auchan, 750 metrekarelik mekan için Colin'e 5 yıl boyunca, her yıl 45 milyon 800 bin ruble (781 bin dolar) ödeme yapacak.

Colin's'den daha önce yapılan açıklamada, "Moskova’daki bu çok değerli mağazanın mülkü şirketimize ait. Sektörün düşüşte olduğu bu dönemde Auchan’dan gelen ısrarlı ve çok iyi kiralama teklifini geri çevirmedik. Şimdilik bu mağazamızı bir başka bölgeye taşıyıp, mülkümüzün yüksek kira gelirinden istifade etmeyi rasyonel bulduk" denilmişti.

Selim Saygıner, Haberrus