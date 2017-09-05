Putin: Rusya ekonomisi yüzde 2’den fazla büyüdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ekonomisindeki büyümenin yüzde 2’yi geçtiğini ve ükedeki enflasyonun rekor seviyede düştüğünü açıkladı.

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) toplantısında konuşan Putin, “Rusya ekonomisi ekonomik büyüme sürecine giriyor. Bu büyüme Çin ve Hindistan’daki kadar değil, ancak biz ekonomimizin büyüdüğünü görüyoruz ve yüzde 2’den daha fazla bir büyüme kaydettik.” ifadelerini kullandı.

Rusya’da enflasyonun rekor seviyede gerilediğini vurgulayan Devlet Başkanı Putin, enflasyonun şu anda yüzde 3,5 olduğunu, yıl sonu tahminlerinin ise yüzde 3,7-3,8 olduğunu belirtti.

Putin ayrıca, Rusya’nın ekonomik kriz sürecini atlatma döneminde olmasına rağmen BRICS ülkeleri ile ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi sürdürdüğünün altını çizdi.

Berk Atacan, HABERRUS