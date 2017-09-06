Rusya 2008’den bu yana liderliği ilk kez kaptırdı; Türkiye zirvede

Rusya, Avrupa ülkeleri arasında, yeni açılan alışveriş merkezi (AVM) alanında 2008 yılından bu yana ilk kez liderliği kaptırdı.

Istatistiklere göre Rusya’da 2017 yılının ilk yarısında 334 bin metrekare yeni AVM açıldı.

Yıl sonuna kadar ülkede açılacak olan alışveriş merkezlerinin toplam alanı 1 milyon 140 bin metrekare olacak ve böylece Rusya 2008 yılından beri bu alanda sürdürdüğü liderliği Türkiye’ye kaptıracak.

Türkiye’de ise 2017 yılında açılacak yeni AVM’lerin toplam alanı 1 milyon 660 bin metrekare olacak.

Geçen yıl Rusya’da açılan alışveriş merkezlerinin toplam alanı 1 milyon 600 bin metrekare olmuştu. Buna göre bu yıl açılan yeni AVM’lerin toplam alanı yaklaşık dörtte bir oranında azalmış oldu.

Yıl sonuna kadar açılacak yeni alışveriş merkezleriyle birlikte Rusya’daki toplam AVM alanı 224 milyon metrekareyi geçecek.

Berk Atacan, HABERRUS