Rusya, Bitcoin madenciliğine sınırlama getirebilir

Rusya, kripto para madencilere yedek kapasite verme konusunda görüşmelerde bulunan elektrik şirketlerine rağmen, bireysel yerleşim alanlarında Bitcoin madenciliğini yasaklamayı düşünüyor.

KoinBülteni’nin Rus yerel haber kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya Hükümet Bilgi Demokrasi Fonu bireysel adreslerden maden havuzlarına katılmayı, “İnternetin Büyümesi” üzerine toplanan bir çalışma grubunun toplantısında engellemek adına tavsiyede bulunacağını bildirdi.

Ülkede madencilik adına yapılan her şeyin elektrik israfı olduğunu söyleyen fon başkanı Ilya Massuh, “Madencilik Rusya ekonomisi için verimlilik açısından biraz şüpheli.” ifadelerini kullandı

Massuh yaptığı konuşmada, madencilik için kurulan sistemlerin çeşitli tehlikeleri olduğundan bahsetti ve örnek olarak gerekli ekipmanların yetersizliği dolayısıyla “havalandırma sistemlerinin oluşan sıcaklığı yeterince soğutamaması” ihtimalini gösterdi.

Rusya Güvenlik Bakanı Yardımcısı Aleksey Moiseyev’in daha önce, “Kripto paraları piyasaya çağırmıyoruz. Ya da onları para birimi olarak düzenleme gibi bir niyetimiz yok.” şeklindeki sözlerini destekleyici şekilde konuşmasını sonlandıran Massuh, Rusya’da kripto paraların geleceğiyle ilgili akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı.

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