Rusya kapıları açtı: Türk TIR'ları Rusya-Ukrayna sınırında uzun kuyruklar oluşturdu

1 Eylül 2017 tarihinden itibaren Rusya'nın Türkiye'den kıvırcık, göbek marul, biber, kabak ve balkabağı olmak üzere bazı sebze sevkiyatlarına getirilen yasağı kaldırması, Rusya-Ukrayna sınırında uzun TIR kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.

Rusya-Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesi, Noviye Yurkoviçi sınır geçiş noktasında Türk TIR'larından oluşan uzun bir kuyruk meydana geldi.

Federal Gümrük Servisi'nden (FTS) yapılan açıklamada, kuyrukta uzun süre beklemek istemeyen Türk TIR'larının diğer geçiş noktalarına yönlendirildiği belirtildi.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, geçtiğimiz hafta Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) uzmanlarının yaptığı denetimler sonucunda, Türkiye'den bazı sebze sevkiyatlarına yasağın kaldırılması kararının alındığını açıklamıştı.

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