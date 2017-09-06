Rusya, ülkedeki yabancı işçi sayısını azaltmaya hazırlanıyor

Rusya Çalışma Bakanlığı, hazırladığı yeni yasa tasarısıyla 2018 yılında ülkedeki yabancı işçi sayısını azaltmayı planlıyor.

Çalışma Bakanlığı’nın yeni tasarısına göre, Habarovsk, Astrahan, Volgograd, Voronej, Lipetsk, Moskova, Rostov ve Saratov Bölgeleri dışındaki yerlerde sebze yetiştiriciliğinde çalışan yabancı işçi sayısının yüzde 50’yi geçmemesi gerekiyor.

Sebze yetiştiriciliği dışında perakende alkollü içecek veya tütün ürünü satışı yapan marketlerde yabancı işçi sayısı yüzde 15’i geçemeyecek.

Mevcut durumda yabancı işçi kotası bulunmayan Krasnodar ve Stavropol Bölgeleri de yeni yasa tasarısına göre yabancı işçi sınırlamasına tabi tutulacak.

Yasa tasarısına göre, yabancı işçilerin Rusya’daki eczanelerde ilaç satması, prefabrik mağazalarda, pazarlarda ve mağaza dışındaki yerlerde perakende satış yapması yasağı sürecek.

Rusya Çalışma Bakanlığı yabancı işçi sayısını düzenleyen yasa tasarısıyla ülkedeki Rusya vatandaşlarının istihdamını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Berk Atacan, HABERRUS