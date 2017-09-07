Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye’den Rusya'ya domates sevkiyatının küçük miktarlarla başlayabileceğini, ancak bunun Rusya'da domates hasatının yapılmadığı dönemde gerçekleştirileceğini söyledi.

Tkaçev "Türkiye'den domates alacağız, ancak bu kısıtlı miktarda olacak ve Rusya'da domates edinildiği dönemde gerçekleşmeyecek" dedi.

Sputnik'in haberine göre Türkiye'den sebze sevkiyatına yeniden başlanmasının genel olarak karmaşık bir konu olduğunu belirten Tkaçev "Bir taraftan ticaret hacminin geliştirilmesi, bir taraftan da yerli üreticileri canlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye 3 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıyoruz"

Tkaçev, Rusya'nın Türkiye ile ticaret hacminin yeniden canlandırılması ile ilgilendiğini belirterek "Türkiye'ye 3 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıyoruz. Bundan para kazanıyoruz ve bunu kaybetmek istemiyoruz. Bu sevkiyattan yaklaşık 2 milyon dolar kazanıyoruz. Ayrıca büyük miktarda nebati yağ, pirinç satıyoruz. Bu nedenle bu hizmetleri bize sağlarken, Türkiye'nin ‘Bizden satın alın, eski döneme geri dönelim' deme hakkı var" ifadelerini kullandı.

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