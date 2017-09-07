Rusya'dan 'Akkuyu' hakkında yeni açıklama

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat lisansını 2017'nin sonuna almayı beklediklerini söyledi.

Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lihaçev, "Teknik tesisler, arazi hazırlama gibi genel inşaat izinlerine dayanarak lisans olmadan yapılabilecek işler devam ediyor. Hedefimiz, yıl sonuna kadar lisansı almak" dedi.

Rusya ve Türkiye, Akkuyu NGS'nin inşasını öngören hükümetlerarası anlaşmayı 2010'da imzalamıştı. Projenin 20 milyar dolara mal olması bekleniyor.

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