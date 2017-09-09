Kudrin: Dijital sisteme geçersek memur sayısını üçtü bir azaltırız

Rusya Eski MAliye Bakanı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomi danışmanı ve Rus Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Aleksey Kudrin, devlet dairelerinde dijitalleşmeye geçildiği takdirde memur sayısının üçte bir oranında azaltılabileceğini söyledi.

Kudrin, “Devlet yönetimi sisteminde dijitale geçişin faydalarını değerlendirdiğimizde, bu modern teknoloji sistemleri sayesinde devlet memuru sayısını üçte bir oranında azaltabileceğimizi gördük. Aynı zamanda devlet kurumları tarafından yapılan harcamaları, ülkenin GSYİH’nın yüzde 0,3’ü kadar azaltabileceğiz.” şeklinde konuştu.

Kudrin ayrıca, “Ekonominin dijitalleştirilmesi” adlı programa devlet yönetiminin dijitalleştirilmesi bölümünün de eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı daha önce yaptığı açıklamada Rusya’daki devlet yönetim sistemini gıcırtılı eski bir makineye benzetmişti.

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