Kommersant: Türkiye'den Rusya'ya domates sevkiyatı Ekim ayında başlayabilir

Rusya'da yayın yapan Kommersant gazetesi, Türkiye'den Rusya'ya domates sevkiyatının Ekim ayında başlayabileceğini yazdı.

Haberde domates sevkiyatının 'deneysel' olacağı, 2018 yılı bahar aylarına kadar süreceği ve 300 bin tonu geçmeyeceği belirtiliyor.

Kommersant'a göre Türk domatesinin sınırlı bir şekilde bile olsa Rusya pazarına girişi, yerli üreticilerin endişelenmesine sebep olacak.

İsmi açıklanmayan ancak büyük bir sera sebze üreticisi ve bazı birliklerin temsilciliğini yaptığı söylenen bir kişinin Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya Tarım Bakanlığı ve Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatını kısmen yeniden başlatma ihtimalini değerlendiriyor.

Açıklamaya göre, 2017 yılı Ekim ayında Rosselhoznadzor tarafından akredite edilmiş birkaç Türk firmasıyla başlayacak sevkiyat, ilk etapta 2018 yılı Nisan-Mayıs aylarına kadar sürecek.

Geçtiğimiz hafta Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatının dönemsel yapılabileceği yönündeki bir açıklama yapmıştı.

Rosselhoznadzor ve Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Kommersant'ın kaynaklarına göre, Türk domateslerinin Rusya'ya ithalatına yönelik ambargonun ne zaman ve nasıl kaldırılacağı konusunda Rusya hükümeti içerisinde herhangi bir fikir birliği yok.

Kommersant'ın bir diğer iddiası ise Türkiye'den domates sevkiyatının, Rusya'da faaliyet gösteren en büyük ikinci süpermarket zinciri 'Magnit' ile gerçekleştirileceği konusunda.

Rusya, 1 Ocak 2016 itibariyle Türkiye'den Rusya'ya domates sevkiyatını yasaklamıştı. Yasak nedeniyle Türk domates üreticileri zor durumda. Türkiye'de 1 kg domates fiyatı 50 kuruşa kadar düştü.

Selim Saygıner, Haberrus