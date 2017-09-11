Rosneft'in yüzde 14,16'lık hissesini Çinliler aldı

Çinli enerji holding şirketi CEFC, Kremlin ile güçlü bağları bulunan Rus petrol şirketi Rosneft'in yüzde 14.16'sını Glencore ve Katar ulusal varlık fonundan 9.1 milyar dolara satın aldı.

İngiltere-İsviçre ortaklığındaki Glencore ve Katar devlet fonundan oluşan konsorsiyum, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 14,16'lık hissesini, 9,1 milyar dolara Çin'in China Energy Company (CEFC) Limited Şirketi'ne sattı.

Açıklamada, hisse satışının 9,1 milyar dolara gerçekleşeceği, satışın ilgili tüm kurumların onayından sonra resmiyet kazanacağı kaydedildi. Yapılan açıklamada Pekin ile Moskova arasındaki enerji işbirliğinin güçlendiğine vurgu yapıldı.

Rosneft'in devlete ait olan yüzde 19,5'lik hissesi ise 2016 Aralık'ta 10,5 milyar euroya, Glencore ve Katar devlet fonundan oluşan konsorsiyuma satılmıştı.

Satış haberlerinin ardından Rosneft hisseleri ise Moskova Borsası'nda yüzde 3,17 değer kazandı.

Çin’e petrol sevkiyatı 40 milyon tona çıkarıldı

Rus devlet petrol şirketi Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rossiya televizyonuna verdiği röportajda Rosneft’in Çin’e bu yıl için önceden planlanan 31 milyon ton yerine 40 milyon ton petrol sevkiyatı yapmaya planladığını belirtti.

Rossiya televizyonuna konuşan Seçin, “Hesaplarımıza göre şirketimiz 2017’de Çin’e yaklaşık 40 milyon ton petrol sevkiyatı yapacak. Bu rekor bir miktar” ifadelerini kullandı.

Rosneft 2005-2016 döneminde Çin’le imzalanan bir dizi uzun vadeli kontratlar çerçevesinde bu ülkeye toplam 95 milyar dolar değerinde 186 milyon tonun üzerinde petrol sevkiyatı gerçekleştirdi.

HABERRUS, AA