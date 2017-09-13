Credit Europe Bank Rusya pazarındaki 20'nci yılını kutladı

Türk iş adamı Hüsnü Özyeğin’in Rusya’daki bankası Credit Europe Bank, Rusya pazarındaki 20. kuruluş yıl dönümünü Moskova’da 'Müzik Evi'nde kutladı.

Moskova’da düzenlenen özel gecede Rus Kızıl Ordu Korosu sahneye çıktı.

Çok sayıda üst düzey Rus, Türk ve Rusya’da iş yapan diğer ülkelerden iş insanlarının katıldığı davette Kızıl Ordu Korosu Mehter Marşı’nı çaldı.

Ayrıca salondaki dev ekranda Atatürk’ün eski resimleri ve Boğaz Köprüsü gösterildi.

Turkrus.com'un aktardığına göre, açılışta konuşan Credit Europe Bank Genel Müdürü Haluk Aydınoğlu, 20 yılda çok önemli mesafe alarak Rusya’nın en büyük özel bankaları arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Aydınoğlu, “Yıllardır ekip ruhu ile çalışarak büyüdük. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle bir aile olduk. Rusya’da Credit Europe Bank olarak hedeflerimize ulaşmaktan mutluyuz” dedi.

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