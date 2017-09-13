Rus Bakandan yeni domates açıklaması: Bu kıştan önce almayacağız

Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçov, Türk domateslerinin bu kıştan önce Rusya pazarına girişine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Rossiya 24 kanalına konuşan Tkaçov, "Elbette, biz Türk domatesini Rusya pazarına sokarken ilk olarak kendi yerli domates üreticimize bakacağız. Ve burada Rusya pazarını izleyerek analiz edeceğiz. Eğer Türk domateslerini pazara sokacak olursak, bu önümüzdeki kıştan önce olmayacak. Kışın ve ilk baharda, yani Rusya'da kendi domateslerimiz üretilemediğinde dönemde, Türkiye'den domates sevkiyatı gerçekleştirebiliriz." diye ifade etti.

Rus gazetesi Kommersant, Pazartesi günü yaptığı bir haberde, Türk domateslerinin Ekim ayından itibaren Rusya pazarına girebileceğini yazmıştı.

Selim Saygıner, Haberrus