"Türk ürünlerine izin verelim, nasıl olsa bir şekilde pazara giriyorlar"

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Rosselhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert, Türk ürünlerinin Rusya'ya girişine izin verilmesinin daha iyi olacağını, çünkü zaten bu ürünlerin kaçak yollarla bir şekilde Rusya pazarına girdiğini söyledi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Balık Forumu'na katılan Dankvert, konuyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine "Türk ürünleri, doğal olarak, mümkün olan her şekilde pazara girmeye çalışıyor. Rosselhoznadzor olarak, ürünlerin bu şekilde yasal olmayan yollarla ülkeye girmesindense, resmi olarak girmesini tercih ederiz." şeklinde yanıt verdi.

Türk ürünlerinin Avrupa üzerinden 'yasallaştırılarak' Rusya'ya sokulduğunu belirten Dankvert, "Rusya sırf bu yüzden, 26 farklı ülkeden Belarus'a gelen ürünlerin Rusya'ya girişini yasakladı" dedi.

Selim Saygıner, Haberrus