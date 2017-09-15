"Moskova'nın yenilenmesinde Türk müteahhitler de yer alabilir"

Moskova belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin yenilenmesi için gerçekleştirilecek inşaat projelerinde Türk müteahhitlerin de rol almasında herhangi bir risk görülmediği belirtildi.

Türkiye'nin Kasım 2015 tarihinde Suriye sınırında Rusya'ya ait bir uçağı düşürmesinin ardından gerilen Rusya-Türkiye ilişkileri, Rusya'da faaliyet gösteren Türk inşaat şirketlerini de derinden etkilemişti.

"Türk inşaat firmaları Rusya'da başarılı"

Moskomstroyinvest'den yapılan açıklamada, "Moskova ve çevresinin yenilenmesinde, Rus inşaat firmalarının yanı sıra yabancı yatırımcılara da ihtiyaç duyulursa, Türklerin burada yer almasında hiçbir risk yok. Türk inşaat firmaları uzun zamandır Rusya pazarında başarılı bir şekilde faaliyet gösteriyor." diye ifade edildi.

Enka, Esta Construction ve Ant Yapı gibi Türk inşaat şirketlerinin Rusya'daki başarısına da değinilen açıklamada, Moskomstroyinvest Başkanı Konstantin Petroviç'in kısa bir süre önce Moskova'da Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile görüştüğü, Türk firmalarının Rusya'daki inşaat projeleriyle yakından ilgilendiğini, ancak henüz bir anlaşmanın yapılmadığı belirtildi.

Moskova'da 350 bin daire yıkılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Temmuz 2017'de imzaladığı 'Rusya Federasyonu'nun başkentinin durumu hakkında' başlıklı kararname ile Moskova'da yaşanılamaz hale gelen konutların yenilenmesi için emir verdi.

Kararnameye göre, Moskova'da bulunan ve çoğunluğu 'hruşovka evleri' olarak bilinen 5 bin 144 adet bina yıkılarak yenileri inşa edilecek. Toplamda 16 milyon metrekareden oluşan 350 bin dairede yaklaşık 1 milyon vatandaş yaşıyor. Yenilenme için 300 milyar ruble (5,21 milyar dolar) bütçe ayrıldı.

Selim Saygıner, Haberrus