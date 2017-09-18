Dvorkoviç: Türkiye ile domates konusu henüz hükümetler düzeyinde görüşülmedi

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'de bazı büyük firmalardan Rusya'ya domates sevkiyatı konusunda bir çalışma olduğunu, ancak bu meselenin henüz hükümet düzeyinde ele alınmadığını söyledi.

Uluslararası Balıkçılık Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dvorkoviç, "Türkiye'den Rusya'ya domates sevkiyatı başlayacak mı?" sorusunu, "Bu konuda henüz resmi bir hükümet teklifi yok ancak böyle bir çalışma söz konusu" diye yanıt verdi.

Türkiye'den yasaklı ürünlerin Rus pazarına girişine izin verilmesine dair çalışmanın olduğunu söyleyen Dvorkoviç, "Bizim teklifimiz, sınırlı sayıda işletmeye izin vermek. Ancak bu öneri henüz ne Rusya'da ne de Türkiye'de resmi olarak hükümetler düzeyinde onaylanmadı. Bu öneri, Tarım Bakanlığımız ve Rosselhoznadzor'un çalışmaları çerçevesinde oluşturulan bir çalışma." dedi.

Rusya, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye'den Rusya'ya tüm tarım ürünlerinin sevkiyatını sınırlamıştı. Rusya bu kararı, 2015 yılı Kasım ayında bir Rus uçağının Suriye sınırında Türk jetleri tarafından vurulmasının ardından almıştı. Türkiye'den neredeyse tüm sınırlamaları kaldıran Rusya, domates konusunda henüz bir adım atmadı.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçov, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın kış aylarında Türkiye'den domates sevkiyatına başlayabileceği sinyalini vermişti.

Selim Saygıner, Haberrus