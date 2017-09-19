Palmali Denizcilik, Lukoil'i mahkemeye verdi

Palmali şirketler grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türk şirketi Palmali Denizcilik, Rus petrol devi Lukoil'e bağlı 'Litasco' firmasını mahkemeye verdi.

Reuters'ın haberine göre, Hazar denizinde taşımacılık yapan en büyük firmalardan biri olan Palmali, sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Litasco'ya iki milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Londra Yüksek Mahkemesi'ne başvuran Palmali, Litasco firmaı ile yaptığı uzun vadeli sözleşmede taşıma konusunda ihlalleri olduğunu savunarak, 2 milyar dolar tazminat talep etti.

Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlığına sahip olan Palmali Holding'in sahibi olan Mübariz Mansimov, Türkiye'de yaşıyor.

Lukoil ve Palmali Denizcilik, geçtiğimiz Nisan ayında, 10 yıllık petrol ve petrol türevi taşımalarını gerçekleştirmek için sözleşme imzalamıştı.

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