FSB, Rönesans İnşaat’ın Rusya ofisine baskın düzenledi

Rusya’da önemli projelere imza atan Rönesans İnşaat’ın St. Petersburg şehrinde bulunan merkez ofisine, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri baskın düzenledi. Şirketin, Rusya döviz yönetmeliğine aykırı davranarak, yurtdışına 1.7 milyar dolarlık transfer gerçekleştirdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Erman Ilıcak'ın sahibi olduğu Rönesans İnşaat, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sarayı, şehir hastaneleri, çok sayıda AVM ve baraj inşaatı yapmıştı.

Türkiye’nin yurtdışında inşaat yapan en büyük şirketi Rönesans, Rusya’da bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. FSB elemanlarının şirketin St. Petersburg şehrinde bulunan merkez ofisine geçtiğimiz salı günü baskın düzenleyerek, bilgisayar ve muhasebe kayıtlarına el konduğu Rus haber ajansı İnterfaks tarafından duyuruldu.

FSB: Yurtdışına 1,7 milyar dolar transfer ettiği tahmin ediliyor

Hürriyet'in aktardığına göre, FSB'nin St. Petersburg şubesi Türk şirketine yönelik baskın ve aramalarla ilgili kısa bir açıklama yayınlayarak, “Operasyon Renaissance Construction şirketine yönelik Rusya Federasyonu Suç Yasası’nın 193’üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Şirket muhtelif tarihlerde Rusya döviz yönetmeliğine aykırı davranarak, yurtdışına 100 milyar ruble (Yaklaşık 1,7 milyar dolar) transfer ettiği tahmin ediliyor. Aramalar açılacak davaya kanıt toplanması amacıyla yapılmıştır” dendi.

Rönesans olayla ilgili suçlamaları reddederken şirkete yakın kaynaklar baskının perde arkasında Rusya’da sık görülen 'rakip ihbarı' olayı olabileceğini söyledi.

Rönesans: Suçlamaların hukuksal zemini yok

Konu ile ilgili bir Hürriyet’e de bir açıklama yapan Rönesans yetkilileri şunları şunları söyledi:

“Rusya’da yapılan genel bir inceleme kapsamında, şirketimizin St.Petersburg ofisinde de araştırma yapılmış olup, Rönesans’a yönelik herhangi bir suçlama olmadığı ifade edilmiştir. 1993 yılında Rusya’da kurulan ve bölgede 3 milyar dolar büyüklüğünde varlığa sahip olan şirketimiz, bugüne kadar Rusya Federasyonu’nun hukuk sistemine saygılı ve mevzuata uygun şekilde pek çok başarılı projeye imza atmıştır. Şirketimiz hakkında çıkan haberlerle ilgili herhangi bir dayanak yahut hukuksal zemin bulunmadığı görülmektedir. Şirketimiz, gelişmeleri yakından takip etmekte, Rusya ve diğer coğrafyalardaki bütün faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Rönesans’ın kurumsal prensipleri ve şeffaflık ilkesi gereği, bu açıklamayı saygıyla bilgilerinize sunarız.”

Dünyanın en büyük 38'inci inşaat firması

Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record’un (ENR) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. 2016 gelirlerine göre yapılan listede 38’inci sırada yer alan Rönesans Holding, Türk taahhüt şirketleri arasında ilk sıraya yerleşmişti. ENR listesine göre, 2016 yılında toplam 3.9 milyar dolar gelir elde eden şirketin uluslararası projelerinden elde ettiği gelir ise 3.25 milyar dolar seviyesini aştı.

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