DenizBank 20'nci yılını Kızıl Ordu Korosu, Tarkan ve Ajda Pekkan'la kutladı

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank tarafından 5 yıl önce satın alınan DenizBank, 20. yıl kutlamalarını Kızıl Ordu Korosu, Tarkan ve Ajda Pekkan'ın sahne aldığı konserlerle kutladı. DenizBank, Temmuz 2013'te Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü satın almıştı. Geceye, Sberbank Başkanı German Gref de katıldı.

DenizBank’ın 20. kuruluş yıldönümü için Zorlu Center'da düzenlenen özel etkinliğe iş dünyasının, kültür-sanat ve medya camiasının önde gelen isimleri katıldı. Yaklaşık 2000 davetlinin ağırlandığı gecede, DenizBank’ın 20 yıllık öyküsü ve gelecek planları konuşuldu.

Gecede sahne alan Tarkan, Kızılordu korosu ile "Du du" ve "şımarık" şarkısını söyledi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi: "1997 yılında zorlu bir misyonu yerine getirmek üzere küçük bir odada büyük hayaller kurarak çıktığımız yolda bugün, Türkiye'nin en büyük 5 özel bankasından biri olan DenizBank'ın 20. gurur yılını kutluyoruz. Bu yolculukta, her zaman öncelikli motivasyonumuz ülkemize, müşterilerimize, birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza ve hissedarlarımıza değer katmak oldu. Biz onlara değer kattıkça, DenizBank da değerlendi. Sberbank hissedarlığında 5. yılımızı da kutladığımız bu özel gün vesilesiyle belirtmek isterim ki, Sberbank'ın küresel vizyonundan aldığımız ilham ve özgüvenle gelecek 20 yıllar için daha büyük hayaller kurmaya hazırız."

Sberbank hissedarlığı altında 5. yıllarını kutladıklarını belirten Hakan Ateş, örnek gösterilen hız ve başarıda gerçekleşen entegrasyon sürecinin ardından, Sberbank'ın küresel vizyonundan aldıkları ilham ve özgüvenle yeni başarılara yelken açacaklarını söyledi.

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