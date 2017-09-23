Dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi 'Sibir' St. Petersburg'da suya indirildi

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Baltiyskiy tershanesinde üretilen dünyanın en güçlü nükleer güçle çalışan buzkıran gemisi 'Sibir' suya indirildi.

2,5 yıl önce yapımına başlanan gemi 173 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğinde. 3 metre kalınlığına kadar buzları kırarak ilerleyebilen gemi yardımıyla, Kuzey Denizi boyunca yük taşıması yapılması planlanıyor.

Sibir isimli gemi 2020 yılına kadar iki adet nükleer reaktör ile donatılacak.

Rusya, buzkıran gemi üretiminde dünyanın en deneyimli ülkeleri arasında yer alıyor.

Dev geminin suya indirilme törenini izlemek için tershane etrafında toplanan yüzlerce vatandaş, alkışlar eşliğinde geminin suya inişine şahit oldu.

Törene bir mektup gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, böyle büyük bir projeyle Rusya'nın nükleer filosunun önemli ölçüde gelişeceğini, Rusya'nın büyük bir deniz gücü olma konumunun da sağlamlaşacağını belirtti.

Selim Saygıner, Haberrus